‘De Grote Klein Elektro Strijd’: gemeente houdt extra inzamelmomenten JVS

07 oktober 2019

Temse Komende woensdagmiddag zet Temse alles op alles in 'De Grote Klein Elektro Strijd', voor het VTM-programma Make Belgium Great Again. Wie er woensdagmiddag niet geraakt, kan kapotte of versleten klein elektro eerder afgeven. Dinsdagavond rijdt de gemeentecamionette ook uit naar de deelgemeenten.

‘De Grote Klein Elektro Strijd’, zo heet de wedstrijd waarmee Jonas Van Geel en Koen Wauters Temse en Bornem uitdagen. Op woensdag 9 oktober zullen zij zo veel mogelijk oude of kapotte elektrische toestellen inzamelen. Het duo doet dit in opdracht van Frances Lefebure en haar programma ‘Make Belgium Great Again’. De opbrengst van de inzamelactie gaat naar Rode Neuzen Dag.

Oproep

De gemeente Temse doet nu een oproep naar de inwoners. “Breng jouw kapotte of versleten klein elektro naar de container op de Markt in Temse op woensdag 9 oktober vóór 15 uur. Wie er woensdag niet kan geraken, kan ook eerder onbruikbare elektrotoestellen afgeven.”

Dat kan in AC De Zaat aan de infobalie dat open is in de voormiddag en in het toeristisch infokantoor op de Markt, dat ook in de namiddag open is. Op dinsdag 8 oktober rijdt de gemeentecamionette uit, tussen 19 en 20 uur. Die passeert op het Marktplein in Temse, op het gemeenteplein in Steendorp, op het kerkplein in Velle, aan de sporthal in Tielrode en aan de Emiel Naudtszaal in Elversele.

Wie een grote hoeveelheid heeft, komt woensdag best om 13 uur naar de Markt en laat oude toestellen veilen door Koen Wauters, met kans op een beloning. Rond 15.30 uur worden de volle containers van Temse en Bornem gewogen en wiens container het zwaarst weegt, is de winnaar. Op 13 oktober wordt de opname in Temse op VTM uitgezonden in Make Belgium Great Again.