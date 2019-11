Syrië-strijdster die België dagvaardt riskeert nu zelf 5 jaar cel WHW

07 november 2019

17u40 0 De Antwerpse Syrië-strijdster Nadia Baghouri (28) riskeert 5 jaar cel. De vrouw was in 2013 naar Syrië vertrokken, in het spoor van haar echtgenoot Mohamed Mezroui. Ze verblijft momenteel met haar vier kinderen in het vluchtelingenkamp Al-Hol en eist via een kort geding dat de Belgische staat haar en haar kinderen naar ons land of een veilige plek in de regio zou brengen.

Mohamed Mezroui was één van de eerste Syrië-strijders in ons land en werd in Syrië wapenaankoper voor de terreurgroep IS. De man was al in oktober 2012 naar Syrië vetrokken en Nadia Baghouri reisde in april 2013 via Turkije naar dat land, samen met haar kind. Het koppel sloot zich eerst aan bij Jabhat al-Nusra en nadien bij IS.

Volgens het federaal parket maakte Nadia Baghouri zich schuldig aan deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, door haar huwelijk met een jihadi en door hem materiële en morele steun te leveren, al was het maar door in te staan voor het huishouden en de opvoeding van hun kinderen. “Als huisvrouw kreeg Nadia Baghouri van IS een werkloosheidsuitkering van zo’n 100 euro per maand”, sprak het federaal parket donderdag. “De vrouw bracht er nog drie andere kinderen ter wereld en toen Mohamed Mezroui in 2018 sneuvelde, weigerde ze te hertrouwen. In de zomer van 2017 trok ze naar Deir-ez-zor en in januari 2019 dook ze op in het vluchtelingenkamp van Al-Hol, waar ze nog steeds verblijft.” Uitspraak op 10 december.

De vrouw heeft intussen de Belgische staat in kort geding gedagvaard, samen twee andere Syrië-strijdster, Jessie Van Eetvelde en Sabah Hammani, en Syrië-strijder Adel Mezroui. Hun advocaten eisen dat de vier en hun tien kinderen zo snel mogelijk naar een veilige plek worden gebracht. Dat mag België zijn of een buurland van Syrië, zoals Turkije, Jordanië of Libanon. De vrouwen en kinderen verblijven in vluchtelingenkamp Al-Hol, buiten de bufferzone die de Turken momenteel bezetten in Syrië. Mezroui zit in de Koerdische gevangenis in Al-Hasakah, zonder medische bijstand. Hij moet zich op 21 november trouwens voor de Antwerpse correctionele rechtbank verantwoorden voor zijn verblijf in Syrië. Een dag eerder, op 20 november, zal de Brusselse rechtbank van eerste aanleg zich buigen over het kort geding.