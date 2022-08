SV Moorslede start met wandelvoetbal voor 55-plussers

Roeselare Standhou­ders voor tweede­hands wieler­beurs in KOERS gezocht

KOERS. Museum van de Wielersport organiseert op zaterdag 10 september een tweedehands wielerbeurs. Het museum slaat hiervoor de handen in elkaar met de Koninklijke Wielerclub ‘De Yzerzonen’, die net geen kwarteeuw lang haar beurs in Hooglede organiseerde. In KOERS zal je een uitgebreid aanbod aan tweedehands publiciteitsfoto’s, persfoto’s, wielerboeken, wielertijdschriften en allerlei wielerverzamelingen vinden. Ben je standhouder? Reserveer dan nu je standplaats van maximum vijf lopende meter aan zes euro per lopende meter via koersmuseum@roeselare.be of 051/26.24.00. Na reservatie ontvang je een factuur. Standhouders kunnen de dag zelf vanaf 9 uur hun stand inrichten. Naast het museum wordt parking voor standhouders voorzien. Bezoekers zijn welkom vanaf 10 uur. De beurs wordt georganiseerd in het kader van Open Monumentendag.

