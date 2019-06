SurprICE verkoopt het lekkerste ijsje van de Westhoek Christophe Maertens

30 juni 2019

18u14 2 Voor het lekkerste ijs in de Westhoek moet je bij SurprICE in Westouter en Houthulst zijn. Het ijssalon kreeg 464 van de 1082 stemmen van onze poll achter zijn naam.

Tijdens warme dagen is het belangrijk om jezelf te verfrissen en dan helpt een ijsje. Wij wilden wel eens weten waar je de lekkerste ijsjes kan kopen. Het Laatste Nieuws organiseerde daarom een poll bij haar lezers. Volgens de resultaten van die poll verkopen de uitbaters van SurprICE, met een vestiging in Houthulst en in Westouter, de beste ijsjes van de Westhoek.

Christof Thorrez en Nancy De Gryse hebben al jarenlang een winkel en een ijssalon in de Stadenstraat in Houthulst. “Wij wonen echter in Westouter en kozen er daarom voor een tweede vestiging van SurprICE te openen op de flanken van de Rodeberg. Die is nu enkele weken open”, zegt Christof. “Wij werken samen met een patissier, een sommelier en een chocolatier. We werken met lokale wijntjes desserts uit in combinatie met ijs. Zo bieden we bijvoorbeeld Piconijs aan.” In de zaak kan je gewoon een ijsje op een hoorntje kopen, maar je kan er ook genieten van een fraaie coupe.

“Al ons roomijs en sorbetijs is in eigen huis bereid volgens een traditioneel recept”, zegt Christof. “We gebruiken alleen dagverse producten. Voor de samenstelling van onze ijstaarten gebruiken we enkel artisanaal roomijs.” De zaakvoerders hebben ook een webwinkel. Mensen kunnen daarbij online bestellen en afhalen bij een bakker in hun buurt. Meer info via www.surprice.be.