Subsidie verbeteringswerken kinderopvang Christophe Maertens

28 mei 2019

07u53 2 Om scholen de kans te geven verbeteringswerken te doen aan hun kinderopvanglocatie, voorziet de gemeente Heuvelland een subsidie van 2.000 euro.

“In Heuvelland is er een heel sterke gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang”, zegt het gemeentebestuur. “In ieder dorp organiseren we in samenwerking met de lagere scholen opvang, zodat kinderen gemakkelijk naar de lagere scholen kunnen in het eigen dorp. Om scholen de kans te geven verbeteringswerken door te voeren aan de opvanglocatie, voorziet we nu dat de scholen 2.000 euro subsidie kunnen krijgen om de opvanglokalen te verbeteren. Op die manier wordt de opvang en de scholen nog aantrekkelijker in Heuvelland. In Nieuwkerke gebeurde al zo’n geslaagde opfrissing van het lokaal.” In Heuvelland organiseren de volgende scholen Buitenschoolse Kinderopvang: VBS Loker – De Klijte – Kemmel, VBS Nieuwkerke, VBS Westouter, VBS Wijtschate en GBS Dranouter. De buitenschoolse kinderopvang is bedoeld voor kinderen die school lopen in één van de basisscholen in Heuvelland of wonen in Heuvelland.