Student Bavo Devogel (18) in het Vlaams Jeugdparlement: “Netwerken en de werking van het Vlaams Parlement beter leren kennen”

WERVIKBavo Devogel (18) uit de Komenstraat in Wervik studeert Business & Languages aan de hogeschool Vives in Kortrijk en is geselecteerd voor het Vlaams Jeugdparlement. Het is een simulatie van het Vlaams Parlement, voor en door jongeren. Het geeft jongeren de kans om te proeven van de parlementaire wereld en brengt hen samen om over maatschappelijk relevante thema’s te debatteren.

“Ik kende het Vlaams Jeugdparlement al een tijdje en vond dat de tijd rijp was om mij kandidaat te stellen”, zegt Bavo. “Ik ben blij dat ik al bij de eerste ronde geselecteerd werd. Dat geeft een goed gevoel. Mijn liefde voor de politiek is op mijn veertiende ontstaan in 2018. In dat jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen die ik me herinner en volgde. Ik zit nu ongeveer een half jaar in de lokale politiek als bestuurslid van de Stadslijst Open-Vld-Groen-Positief Project en heb al veel kunnen proeven van de werking.”

“Zo beleefde ik ook de Wervikse coalitiewissel van op de eerste rij. Dit zorgde ervoor dat mijn voetjes mooi op de grond bleven. Maar dit maakte mij strijdlustiger en ik geloof dat ambitie belangrijk is, dat dit belangrijk is om ergens te komen. Verder ben ik ervan overtuigd dat de Belgische politiek nog niet dood is en we het tij nog kunnen keren. Daarvoor is samenwerking over de partijgrenzen heen belangrijk, en deze simulatie van het Vlaams Parlement en kennismaking met het echte politieke en parlementaire werk is volgens mij de ideale leerschool.

Het Vlaams Jeugdparlement komt enkele dagen samen tijdens de herfstvakantie. Dan worden zo’n 130 jongeren tussen 17 en 23 jaar geselecteerd om in het Vlaams Parlement met elkaar in debat gaan over diverse onderwerpen.

Leider bij KSA Grensvuur

“Tijdens mijn deelname aan het Vlaams Jeugdparlement hoop ik vooral te netwerken en de werking van het Vlaams Parlement beter te leren kennen”, zegt Bavo. “Het zal ook interessant zijn om gedachten uit te wisselen met andere jongeren vanuit heel Vlaanderen. Tot slot hoop ik vooral mezelf verder te kunnen ontplooien, en vooral me amuseren. Want politiek is voorlopig nog een hobby, al hoop ik van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken.”

Binnenkort begint Bavo aan zijn derde jaar als leider bij KSA Grensvuur, wat zijn grootste vrijetijdsbesteding is

