STRAFPLEITERS. Nadine Maes (48) draait al 25 jaar mee: “Mijn dochter van 17 is nu even oud als het slachtoffer van ‘Het monster van het Waasland’. Dat boezemt mij angst in”

Wevelgem Kunstenaar herstelt kapotte muren met Legoblok­jes

In Wevelgem worden op negen plaatsen gaten in muren opgevuld met Legoblokjes. De Duitse kunstenaar Jan Vormann herstelde op deze manier al over de hele wereld kapotte muren en doet dat nu voor het eerst in ons land. “We willen op een laagdrempelige manier kunst aanbieden en het brengt ook kleur in het straatbeeld”, zegt schepen van Kunstenbeleid Kevin Defieuw (CD&V).

16 september