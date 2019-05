Straattheatergezelschap Kartje Kilo bestaat 15 jaar Christophe Maertens

21 mei 2019

Het straattheatergezelschap Kartje Kilo viert dit jaar zijn vijftiende verjaardag. Het gezelschap, bestaande uit Johan Feys en Wouter Sinaeve, groeide in die tijd uit tot een vaste waarde in het wereldje. Ze zijn te zien op grote festivals als Dranouter, Pukkelpop en Best Kept Secret Festival. "Onze kracht zit in de vernieuwing."

Kartje Kilo begon op 6 juni 2004 op de Zonnebatjes in Zonnebeke. “We gingen in op de vraag van onze goede vriend Lieven Calis om ‘iets’ te doen bij de stand van het Davidsfonds”, zeggen Johan Feys (44) en Wouter Sinaeve (45), de twee mensen achter het gezelschap. “We brachten een vijftal acts die we in ijltempo in elkaar hadden gestoken.” Diezelfde dag kreeg het duo de vraag van de organisatoren van de Belcanto Classic om ook iets voor hen te brengen. Sindsdien is Kartje Kilo elk jaar te vinden op de Belcanto. “Het was daar dat we de aandacht van de pers trokken. De confrontatie met de vraag ‘Wie zijn jullie?’ en dan vooral met ons antwoord ‘Johan en Wouter’ deed ons meteen beseffen dat we een naam voor ons gezelschap nodig hadden”, zegt het duo. “Liefst origineel en herkenbaar, maar toch met een hoek af en liefst een naam die in de verste verten geen link had met straattheater. Hoe we bij ‘Kartje Kilo’ zijn gekomen, weten we eigenlijk niet meer. Plots was die er en hadden we meteen het gevoel: dit is het! Dat niet iedereen weet wat de effectieve betekenis van Kartje Kilo is, merken we vaak in Nederland. Daar gaan ze ervan uit dat één van ons ‘Kartje’ en de andere ‘Kilo’ heet (lacht).”

In de eerste jaren speelde Kartje Kilo vooral rond de kerktoren. Bepaalde acts bleven binnen het programma. “We fleurden verschillende feesten op met ‘de bodyguards’ en ook ‘de Zusters van ’t Geloof’ waren een succes. Die laatste vielen bij het wielervolk wel erg in de smaak. Zowel Tom Boonen, Nico Mattan en Patrick Lefevere kwamen op audiëntie. Ondertussen zijn beide nonnetjes op pensioen. Na verloop van tijd heb je het gevoel dat een bepaalde act ‘op’ is en schuif je die richting archieven.”

“Als we ‘de kracht’ van Kartje Kilo moeten verwoorden, zit het misschien wel in de vernieuwing. Elk jaar proberen we een nieuwe act te lanceren. Dit doen we doelbewust. Het daagt ons uit om creatief te blijven en niet te blijven teren op oude gloriën. Dat deze aanpak werkt, bewijzen de vele evenementen en festivals waar we jaar na jaar opnieuw worden gevraagd.”

Kartje Kilo is ondertussen vijftien jaar verder. “We genieten van de evolutie die we met ons gezelschap maken. De combinatie met onze huidige job - we werken beiden fulltime - is niet altijd even makkelijk. Onze gezinnen worden met het drukke programma geconfronteerd. Gelukkig hebben we allebei een fantastische vrouw en kinderen die Kartje Kilo enorm genegen zijn.” Johan Feys is beroepshalve leerkracht in het College van Ieper en Wouter Sinaeve is educatief medewerker aan de Stedelijke Musea Ieper.

Kartje Kilo is inmiddels geen onbekende meer. “Het vertrouwen dat we krijgen van sommige organisaties om gewoon ons ding te doen, doet ongelooflijk veel deugd. Zo werden we als het ware kind aan huis bij Festival Dranouter. We ontwikkelden speciaal voor hen een act op maat, ‘Danny en Rosette’, die uitgroeiden tot festivalmascottes.”

In het wereldje van het straattheater is Kartje Kilo een vaste waarde geworden. Acts als Radio Mano Sport en The Grass and the Furious speelden ze op ontelbaar veel evenementen. “Het zalige is dat je zo in contact komt met gelijkgezinden en andere gezelschappen waar een ferme hoek van af is. Op Pukkelpop stampten we samen met Pikz Palace een volledige archeologische site (letterlijk) uit de grond en ook dit jaar trekken we samen naar Kiewit. Voor Kerremesse in d’helle hebben we met Pikz Palace en Stefaan Dewinter een zeer gesmaakt trouwfeest in scène gezet voor 400 man. Met diezelfde kliek maken we deze zomer voor Festival Dranouter animatie op maat om hun 45ste verjaardag in de verf te zetten. De filmpjes zijn al ingeblikt.”

Naast Pukkelpop en Festival Dranouter spelen of speelden Kartje Kilo op Best Kept Secret Festival, Theater aan ’t Water, Cirk Aalst, Misty Fields, de Tour de France, Zwarte Cross, Kamping Kitsch en LeffingeLeuren. “Na 15 jaar amuseren we ons meer dan ooit.”