Stijn Stijnen (PEisden): “We hebben volwassen gespeeld en ik zag heel veel individuele klasse” Lucien Claessens

14 september 2020

00u42 0 Patro Eisden plaatste zich gemakkelijk voor de vierde ronde van de Beker van België. Met twee treffers van de nieuwe spits Oleg Cheprassov zaten de Maaslanders reeds bij de rust op rozen. De Waalse tweedeklasser kwam amper aan kansen toe. De goed ingevallen Rune Lenaerts legde na de rust de eindcijfers vast. Trainer Stijnen klonk achteraf tevreden: “We speelden een volwassen wedstrijd. Als team zetten we een goed prestatie neer, maar ik zag ook veel individuele klasse.”

Met Henk Dijkhuizen, Mehdi Bonou, Baud Terwingen, Oleg Cheprassov en de teruggekeerde Yassin Gueroui telde de basiself vijf nieuwelingen. De van Houtvenne overgekomen Cheprassov liet meteen merken dat hij een neus voor goals heeft.

“Olef is een echte scorende spits”, zegt Stijnen. “In de voorbereiding trof hij reeds tienmaal raak. Ik ben blij dat hij bij zijn eerste officiële wedstrijd ook snel de weg naar doel vond. Olef weegt op een verdediging. Je kunt hem geen moment uit het oog verliezen of het is raak. Hij beschikt over veel kwaliteiten. Dat hij momenteel kleppers als Mombongo en Cornet op de bank houdt, zegt voldoende.”

Maar ook Mehdi Bounou liet zich op de rechterflank opmerken. Hij heeft alles om de publiekslieveling te worden?

“Je zegt het. Hij is snel, gretig, dribbelsterk en heeft een goed pas aan de voet. Kortom, voor zo iemand ga je naar het voetbal kijken. Heb je gezien hoe hij met zijn tegenstander dolde? Hij wordt een gesel voor iedere verdediger.”

Je liet ook meteen enkele jonkies van het eerste elftal proeven. En ze deden dat met bravoure.

“Baud Terwingen is amper 17 jaar en speelde centraal achterin een sobere, maar haast foutloze wedstrijd. Rune Lenaerts maakte dan weer een gesmaakte invalbeurt. Heerlijk hoe hij de derde treffer over de doelman tilde. Dat wil ook weer zeggen dat ik meer keuzemogelijkheden heb. Iedereen zal scherp moeten staan om zijn plaats af te dwingen. Vergeet ook niet dat ik Corstjens (geschorst) en Brulmans (gekwetst) moest missen.”

Hoe hoog reiken je ambities?

“Ik ben tevreden over de voorbereiding en zag vele goede dingen. Als trainer wil je steeds bevestigen. Met deze spelersgroep wil ik beter doen dan vorig seizoen, toen we vijfde eindigden”, besluit Stijnen.

Olef Cheprassov genoot van zijn twee treffers. Vorig seizoen scoorde hij bij Houtvenne dertienmaal. Bij Patro wil hij nog beter doen.

“Het klikte meteen bij Patro”, zegt de 23-jarige spits. “Ik werd goed opgevangen en de trainer gaf me veel vertrouwen. Ook een pluim voor de flankspelers. Bij de eerste goal kwam de voorzet van Bounou, bij de tweede van Azevedo. Het is leuk om als spits meteen te scoren. Ook al speel ik een reeks hoger dan vorig seizoen, toch wil ik beter doen en mijn doelpuntenaantal opdrijven”, aldus Cheprassov.