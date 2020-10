Stijn Stijnen (Patro Eisden): “Binnenkort is het half oktober en hebben we slechts één competitiewedstrijd op de teller staan”

14u43 0 Dit weekend is er opnieuw geen competitievoetbal voor Patro Eisden. De wedstrijd tegen Visé werd vorige week uitgesteld omdat de voltallige spelersgroep in quarantaine moest na drie positieve coronatesten. En door het forfait van KSV Roeselare komt de Maasmechelse club op de derde speeldag opnieuw niet aan spelen toe. “Volgende week zijn we half oktober en we hebben slechts één competitiewedstrijd gespeeld. Ondertussen woekert het virus in alle hevigheid. Hoe het verder moet? Ik weet het ook niet”, blijft Stijn Stijnen het antwoord schuldig.

“We zitten in een moeilijke periode. Ondanks alle maatregelen heb je geen garantie dat het virus snel zal verdwijnen. Het verloop van de competitie blijft zo onzeker. Vandaag is speler x besmet, morgen speler y van een andere ploeg. Het kan allemaal. In de voorbereiding werden de spelers viermaal getest. Telkens negatief. Maar plots is dat virus daar en ben je als club het slachtoffer. Niemand weet oplossingen, niemand weet hoe lang dit nog zal duren. Dit is een heel moeilijke situatie. Niet alleen voor Patro, maar voor alle clubs. Die onzekerheid blijft knagen”, zegt de Eisdense trainer.

Hebben jullie ondertussen de trainingen hervat? Trainen jullie in bubbels of hoe gaat dat?

“Na de quarantaine heeft iedereen negatief getest en hebben we de trainingen heel beperkt opgestart. Maar dat is een moeilijke oefening. Of we in bubbels trainen? Dat kan haast niet. Een wedstrijd speel je met een volwaardige ploeg. Zo moet je ook trainen. Voluit en zonder angst. Maar dat is niet evident. Toch is er geen andere keuze. Volgende week spelen we tegen Dender en gaat het om de punten.”

In 1A en B worden enkel de besmette spelers in quarantaine geplaatst, in de amateurreeksen de volledige ploeg. Waarom is er geen eenvormigheid?

“Op de Ligavergadering heb ik dit ook aangekaart. Naar verluidt trekken de spelers daar in bubbels op en worden ze wekelijks verplicht getest. Dat moet ook in de amateurreeksen kunnen. Alleen op die manier kunnen we snel reageren bij besmettingen. Maar voor de clubs vergt dit toch wel een serieuze financiële inspanning. En het zijn zo al moeilijke tijden voor alle sportclubs.”

Volgende week staat de wedstrijd tegen Dender geprogrammeerd. Drie weken zonder wedstrijdritme, dat lijkt me niet zo’n ideale voorbereiding?

“Op dat vlak zijn we benadeeld. Alle teams draaien momenteel mee in competitieverband of in de beker. We hadden een oefenwedstrijd gepland tegen reeksgenoot Winkel Sport. Maar uiteindelijk ging die deal niet door. Het gemeentebestuur daar vond het risico op besmettingen te groot en gaf geen toestemming. Tijdens het weekend plannen we nu een oefenpartij tussen het A-team en de beloften.”

Voor de clubs zijn het geen gemakkelijke tijden. Zowel op sportief als financieel vlak?

“Ik hoef er geen tekening bij te maken. Inkomsten zijn er haast niet. Dat geldt voor de meeste clubs. Veel mensen hebben schrik om naar het stadion af te zakken. De club doet er nochtans alles aan om de coronamaatregelen tot in de puntjes uit te voeren. Maar elke week verandert er wel iets. Nu moeten de kantines ook nog om elf uur dicht. Belangrijk is dat iedereen in deze moeilijke tijden gezond blijft. Dit gegeven primeert. Maar nu de besmettingen in deze herfsttijd alsmaar toenemen, vrees ik dat een tweede lockdown niet veraf is”, blikt Stijnen pessimistisch vooruit.