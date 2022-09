Steve Dejan als nieuw gemeenteraadslid in de voetsporen van zijn broer: “Ik heb mijn mandaat met veel goesting aanvaard”

Zo komt met Steve Dejan uit de Hellestraat een nieuw gezicht in de gemeenteraad. “Vier jaar geleden nam ik voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen”, vertelt Steve (46). “Ik had toen dezelfde plaats als mijn pa Philippe zaliger in 2012. Nadat ik eerder in de voetsporen trad van mijn vader als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie, treed ik nu als gemeenteraadslid in de voetsporen van mijn broer Christophe. Ik heb mijn mandaat met veel goesting aanvaard. Het wordt een nieuw en hopelijk positief verhaal.”