Sterre Gielen (KRC Genk Ladies): “Zege tegen OH Leuven levert ons de vijfde plaats in de Super League op” Lucien Claessens

11 oktober 2020

14u12 3 Een gretig en strijdlustig KRC Genk Ladies pakte een verdiende 2-0 zege tegen OH Leuven. Met doelpunten van Britt Labro en Lorène Martin zaten de Genkies bij de rust reeds op rozen. OHL trachtte nadien het tij te keren. Tevergeefs. Het jeugdige duo Gielen-Bienkens hield achterin met veel overzicht de deur op slot. Met deze driepunter klimt Genk naar de vijfde plaats in de Super League.

De amper 18-jarige Sterre Gielen speelde achterin een knappe partij en vond de overwinning verdiend.

“Beide teams waren aan elkaar gewaagd, maar wij toonden ons efficiënter voor doel”, blikt Sterre Gielen nog even terug. “Bij de eerste treffer onderschepte een druk zettende Britt Labro een terugspeelbal en bij de tweede goal tikte Lorène Martin aan de tweede paal een voorzet van Sien Vandersanden binnen. In de tweede helft trof OHL wel lat en paal, maar uitgespeelde doelkansen waren er niet. Integendeel. Bij de omschakeling verzuimden we onze tegenstander helemaal uit te tellen.”

Met Sari Kees, Amber Tysiak en Janne Geers telde OHL drie speelsters die vorig seizoen nog bij Genk Ladies speelden. Dit zorgde ongetwijfeld voor een extra prikkel?

“Uiteraard waren we hierdoor extra gemotiveerd. Maar OHL telde ook Hannah Eurlings, Jill Janssens en Luna Vanzeir in hun rangen. Allemaal speelsters die ik ken van bij de nationale U19. Automatisch steek je dan een extra tandje bij. Tegelijkertijd is Leuven ook een concurrent voor de vijfde stek.”

Ploegen als Anderlecht, Brugge, Standard en Gent domineren de reeks. Jullie mikken op die vijfde plaats in de rangschikking?

“De ploegen die je noemt zijn momenteel een maatje te groot voor ons. Maar die vijfde stek willen we pakken. Het levert ons een plaatsje op in Play Off1 en dat is niet onbelangrijk voor onze verdere ontwikkeling. In confrontaties tegen de topploegen kun je veel meer bijleren.“

De wedstrijd van volgend weekend tegen Aalst is in die optie dan ook belangrijk?

“Natuurlijk. Bij winst nemen we meer afstand van onze concurrenten. We hebben trouwens nog iets goed te maken. Aalst wipte ons uit de beker van België. We waren toen de betere ploeg, maar vergaten de kansen af te maken. In de strafschoppenreeks trokken de Ajuinen aan het langste eind.”

Vorig seizoen speelde je nog in Bochelt in de jongensreeks. Hoe heb je de overgang verteerd?

“In het begin was het toch even wennen. Je moet weten dat ik vanaf mijn vijf jaar met de jongens meespeelde. Dat wil zeggen in totaal dertien jaar. Ik heb daar veel geleerd. Als meisje moest je slimmer spelen tegen die grotere en snellere jongens. In Genk ben ik goed opgevangen. Het gaat er een stuk professioneler aan toe. Ik kwam in een jonge groep terecht met speelsters die allemaal willen doorgroeien om op termijn met de topclubs te kunnen wedijveren.”

We zagen je tegen OHL constant bijsturen en coachen. Op jouw jonge leeftijd is dat ongewoon?

“Met Guido Brepoels hebben we een ideale trainer. Hij weet hoe hij de groep moet aanpakken en we steken heel wat op. Week na week maken we vorderingen. Eén van mijn werkpunten was verantwoordelijkheid opnemen. Op het plein coachen en bijsturen zijn daar elementen van. En dat probeer ik dat zo goed als mogelijk te doen. Zo steek ik nu eenmaal in mekaar”, knipoogt Sterre Gielen.