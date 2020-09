Zware avondspits op E34 door verschillende ongevallen Kristof Pieters

21 september 2020

17u14 0 Kemzeke/Melsele Verschillende ongevallen hebben ervoor gezorgd dat het verkeer op de E34 in het Waasland maandagnamiddag zware hinder ondervond.

Omstreeks 14.30 uur deed er zich een eerste ongeval voor in de rijrichting van Antwerpen, net voor de werfzone van de Oosterweelwerken op de grens van Zwijndrecht en Melsele. Er vielen geen gewonden maar de rechterrijstrook was ruim een uur versperd wat voor een file zorgde die tot aan het knooppunt Beveren reikte.

Om 15 uur deed er zich in de andere rijrichting, zo’n 1500 meter voor de afrit Kemzeke, een ongeval voor tussen een personenwagen en een vrachtwagen. De bestuurder van de wagen verklaarde dat hij in slaap was gedommeld achter het stuur op weg naar huis na een vroege shift. Zijn wagen raakte zwaar beschadigd, maar de man zelf liep geen ernstige verwondingen op. De Franse truck waar hij achteraan op inreed liep nauwelijks schade op en kon zijn reis na het invullen van de nodige papieren verder zetten.

Om 15.40 reden in de rijrichting van Antwerpen dan weer twee vrachtwagens op elkaar in ter hoogte van Sint-Gillis-Waas. Er vielen geen gewonden maar een van de vrachtwagens verloor een hoeveelheid brandstof. De brandweer moest ter plaatse komen voor het opkuisen van de rijbaan. In de file die door dit ongeval ontstond, gebeurde aan de uitgang van de Beverentunnel een nieuw ongeval. Twee personenwagens reden op elkaar in. Er vielen geen gewonden, maar beide wagens moesten getakeld worden en de brandweer moest ook hier ter plaatse komen om brokstukken en gelekte olie van de rijbaan te verwijderen.

