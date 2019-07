Zomersingle van Marco Kimsen in Vlaamse Ultratop 50 Kristof Pieters

02 juli 2019

09u46 0 Stekene De zomer is al even in het land en met zijn nieuwe single ‘De zon’ speelt Marco Kimsen daar handig op in. Het is een Nederlandse bewerking van Sex Bomb’. Marco kreeg toestemming van uitgeverij BMG Talpa om deze cover van Tom Jones op te nemen. De bijhorende clip nam hij op in Mallorca.

Het idee om een ode aan de zon te schrijven ontstond bij Marco enkele jaren geleden tijdens het bekijken van een zonsverduistering. “Ik schreef daarbij mijn gedachten neer maar uiteindelijk heeft het toch nog vijf jaar geduurd voordat ik besloot om deze notities uit de la te halen”, vertelt hij. “Wie houdt er niet van de zon? We willen dat ze schijnt en praten veel over het weer.”

‘De zon’ is derde single van Marco die op het Rood-Hit-Blauw label verschijnt waardoor hij ook al heel wat naambekendheid heeft opgebouwd in Nederland.

Samen met producer Lex de Groot reisde Marco naar het Spaanse eiland Mallorca om de bijhorende clip op te nemen. Intussen is de single binnengekomen in de Vlaamse Ultratop 50 en wordt het ook goed opgepikt door verschillende grote radiostations. De clip is bij Ment TV regelmatig te zien of via https://youtu.be/Z_kWCUAUPWk De single is legaal te streamen op de bekende platforms.