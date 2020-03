Zitting gemeenteraad wordt afgelast Joris Vergauwen

16 maart 2020

17u54 0 Stekene De zitting van de gemeenteraad van Stekene van dinsdag is afgelast.

De gemeenteraadszitting van maart was gepland voor dinsdag 17 maart. Het schepencollege heeft na overleg met de fracties geoordeeld dat een bijeenkomst met de 25 gemeenteraadsleden in de gegeven omstandigheden geen goed idee is.

Of gemeenteraadszittingen nog kunnen plaatsvinden, zal in elke gemeente een grote vraag zijn. Het Agentschap Binnenlands Bestuur kreeg de voorbije dagen dan ook heel wat vragen over gemeenteraadszittingen en het coronavirus. “Er bestaan juridisch verschillende mogelijkheden om de gemeenteraden zonder of met een beperkter publiek te laten doorgaan, dan wel deze volledig af te lassen”, meldt het Agentschap.