Zeldzame bosuil overleeft brand in volière niet Kristof Pieters

10 juni 2020

17u12 0 Stekene In de Nachtegaalstraat in Stekene is woensdagmiddag een zeldzame bosuil omgekomen toen de volière waarin het dier zat vuur vatte. De eigenaar van de uil was aan het klussen naast de volière toen er plots brand ontstond.

Het vuur verspreidde zich razendsnel omdat er net naast de kooi een kurkdroge coniferenhaag mee vuur vatte. Hoewel de eigenaars en een achterbuur zelf nog probeerden te blussen met poederblussers en emmers water ging de volière en de haag volledig in vlammen op. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle maar voor een uil kon geen hulp meer baten. Een tweede exemplaar kon wel in veiligheid gebracht worden. De eigenaars waren erg aangeslagen maar bleven zelf gelukkig wel ongedeerd.