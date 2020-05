Zaterdagmarkt vindt plaats in Polenlaan Joris Vergauwen

19 mei 2020

13u49 0 Stekene De Stekense markt zal op zaterdag 23 mei opnieuw opstarten. De maximaal vijftig marktkramen zullen in de Polenlaan worden opgesteld.

De Stekense markt zal vanaf zaterdag in de Polenlaan plaatsvinden zolang de coronamaatregelen gelden. Het kerkplein wordt voorbehouden als parking voor de marktkramers.

De markt vindt plaats van 8 tot 13 uur. De markt wordt volledig afgesloten en krijgt twee bemande in- en uitgangen. Er wordt een circulatie- en veiligheidsplan opgemaakt waarbij éénrichtingsverkeer zal gelden. “We doen er alles aan om de zaterdagmarkt voor zowel de marktkramers als de bezoekers op een veilige manier te laten doorgaan en volgen de maatregelen strikt op. Zo zal bijvoorbeeld geen eten of drinken kunnen worden geconsumeerd op de markt. Er worden dus geen etenswaren of dranken aangeboden en ook zelfbediening is verboden”, aldus schepen voor Lokale Economie Pieter De Witte (GeBe).

Het is niet verplicht, maar het wordt sterk aangeraden om bij een bezoek aan de markt een mondmasker te dragen.

De marktbus rijdt voorlopig nog niet. Er zal een fietsenstalling zijn. De parkeerplaatsen in de Polenlaan aan de kant van de Nieuwstraat worden voorbehouden voor personen met een handicap.