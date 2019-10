WindstilStekene schiet opnieuw in actie tegen extra windturbine langs E34 Kristof Pieters

01 oktober 2019

10u29 0 Stekene Niet alleen in Sint-Gillis-Waas en Beveren is er veel tegenwind voor nieuwe windturbines langs de E34. Ook in Stekene ligt een aanvraag op tafel voor een extra windmolen en schiet het buurtcomité WindstilStekene terug in actie.

Het comité voert al een hele tijd strijd tegen een windmolenpark dat Fortech-Wase Wind en Engie Electrabel willen bouwen in het bosrijk en landelijk gebied langsheen de E34. De vergunningsaanvraag voor zes windturbines met een tiphoogte van 180 meter werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar Windstilstekene is hier tegen in beroep gegaan. “Zolang de Raad voor Vergunningsbetwistingen geen definitieve beslissing genomen heeft, zullen de projectontwikkelaars niet van start gaan met het bouwen van de windturbines”, zegt Marijke Meuleman van WindstilStekene. “Doordat de Vlaamse regering de aanvraag van Fortech-Wase Wind en Enie Electrabel heeft goedgekeurd, worden andere projectontwikkelaars echter aangemoedigd om in hetzelfde gebied ook hun kans te wagen. Zo heeft Storm eind augustus een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een extra windturbine, deze keer met een tiphoogte van 200 meter. Ook andere projectontwikkelaars zijn nu aan het onderzoeken of een windturbinepark aan de andere kant van de E34 mogelijk is. We zijn voorstander van hernieuwbare energie maar het probleem is dat deze windturbines ingeplant worden vlakbij een erkend natuurreservaat, in een bos en op 350 meter van woningen.”

Net zoals vorige keer zal WindstilStekene een zitdag organiseren om bezwaren in te zamelen. Die vindt plaats in de Ruitershoeve in de Bergstraat 4 in Stekene op donderdag 3 oktober van 19 tot 21 uur. “Daar zullen mensen aanwezig zijn om degenen die dat wensen bij te staan bij het opmaken van een bezwaarschrift. Je kan ook een door het buurtcomité opgesteld bezwaarschrift ondertekenen”, legt Meuleman uit.