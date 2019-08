Wie wordt de Schoonste Boer van Vlaanderen? Streekgenoten Pieter en Laurens gooien zich in de strijd Kristof Pieters

17u15 0 Stekene Een schoonste boerin werd al meerdere keren verkozen, maar een ‘Schoonste Boer van Vlaanderen’ hadden we nog niet. De Landelijke Gilde Stekene brengt daar nu verandering in. Vijf kandidaten zullen zaterdag hun beste beentje voorzetten onder het oog van een deskundige jury met Wendy Van Wanten. Met Pieter D’Hooghe uit Nieuwkerken en Laurens Carmeliet uit Moerbeke is onze regio goed vertegenwoordigd.

Laurens Carmeliet uit Moerbeke is met zijn 19 jaar de jongste deelnemer aan de wedstrijd. “Ik studeer tuinarchitectuur en verdeel mijn tijd over het bedrijf van mijn ouders en het werk dat ik doe op zelfstandige basis”, legt hij uit. “Thuis zijn we vooral bezig met het fokken van paarden. In de toekomst hoop ik het bedrijf mijn ouders te kunnen verderzetten. Ze hebben me aangesproken op een ruitertornooi om deel te nemen. Ik zag het eigenlijk meteen zitten want ik heb nogal een uitgesproken mening en ben niet op mijn mond gevallen. Ik doe dit vooral om de sector eens in een ander daglicht te plaatsen. Vooral bij mijn leeftijdsgenoten is het respect voor de boerenstiel jammer genoeg soms wat zoek. Ik ben misschien nog jong, maar ik werk ook al van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.” Laurens speelt zaterdag een thuismatch en kreeg al heel wat positieve reacties uit zijn omgeving. “Winnen is natuurlijk plezant maar ik kijk vooral uit naar de praktische proeven. Daarop heb ik me al goed voorbereid trouwens.”

Pieter D’Hooghe (28) uit Nieuwkerken deelt dezelfde motivatie als zijn streekgenoot. “Er zijn nogal wat misverstanden over de boerenstiel en die help ik graag mee de wereld uit. Ik werk samen met mijn ouders op ons bedrijf in Nieuwkerken. We houden ons vooral bezig met melkvee. Het filmpje dat we mochten maken voor de verkiezing werd intussen al 30.000 keer bekeken in twee weken tijd. Het is een ideaal forum om mensen te laten zien waar we mee bezig zijn. Niet alleen de koeien worden bij ons in de watten gelegd, ook kindjes kunnen zich hier eens goed uitleven. Vooral mijn moeder is daar mee bezig. Elk jaar komt er een massa schoolkinderen langs en we zijn ook een zorgboederij. Mensen met een beperking komen af en toe meehelpen.”

Ter info: beide kandidaten zijn nog vrijgezel. Het is dan wel geen wedstrijd ‘Boer zkt vrouw’ maar als ze via de verkiezing een lief vinden, is het uiteraard mooi meegenomen.

De andere kandidaten voor de titel van ‘Schoonste boer van Vlaanderen’ zijn Davy Vandevelde (23) uit Sint-Laureins, Bart Vergote (37) uit Zedelgem en Bruno Vanhaelemeesch (28) uit Watervliet. Met hun promotiefilmpjes op de Facebookpagina kunnen ze 25% van de punten verdienen. De overige 75% moeten ze behalen met praktische en theoretische proeven op de verkiezingsshow op zaterdag 17 augustus. Marc Boon presenteert en Wendy Van Wanten mag de deskundige jury voorzitten. Tussendoor zorgt Sonic Vibes voor de muzikale noot. De verkiezingsshow vindt plaats op het feestterrein in de Heistraat in Stekene. De deuren gaan open om 20.30 uur en kaarten kosten aan de kassa 12 euro.