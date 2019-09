Wie wordt de Kampioen van de Kiekesoage 2019? Kristof Pieters

26 september 2019

18u01 1 Stekene In Stekene vindt zondagmiddag 29 september de tweede editie plaats van ‘De Kampioen van de Kiekesoage’. Omdat de eerste editie van deze retrokoers tijdens Kiekenhaag Kermis vorig jaar een groot succes was, willen het wijkcomité en wielerclub De Roestigen Boanpioen er een mooie jaarlijkse traditie van maken.

In de Stekense wijk Kiekenhaag wordt zondag om 15 uur het startsein gegeven voor een ouderwets uurtje koersplezier, waarbij deelnemen veel belangrijker is dan winnen. De formule sloeg vorig jaar meteen aan, toen het wijkcomité en wielerclub De Roestigen Boanpioen samen hun eerste retrokoers organiseerden. Aan de eerste editie deden 50 deelnemers mee en maar liefst 500 kijklustigen kwamen de coureurs-voor-één-dag aanmoedigen terwijl ze koersten over een leuk lokaal parcours langs de expresweg E34.

Nostalgisch volksfeest

Vele wijkbewoners zijn de afgelopen maanden op zoek gegaan naar een oude koersfiets om ook te kunnen deelnemen aan dit nostalgische volksfeest op twee wielen. Een oude stalen koersfiets met het schakelapparaat aan de onderbuis, geen moderne klikpedalen, oude koerskleren én — voor de mannen — haar op de benen: dat heb je nodig om zondag te mogen deelnemen aan de Kampioen van de Kiekesoage in Stekene.

Wie wil deelnemen, kan zich zondagmiddag nog tussen 13 en 14 uur melden aan de feesttent in de Nachtegaalstraat. Inschrijven kost 12 euro aan de kassa, inclusief verzekering en een leuk aandenken dat iedere fietser kan gebruiken. Meer info is te vinden via de website van het wijkcomité: http://kiekenhaag.be.