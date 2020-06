Werkstraffen voor koppel dat cannabisplantage opzet Nele Dooms

22 juni 2020

18u51 0 Stekene Een koppel uit de Stationsstraat in Kemzeke, een deelgemeente van Stekene, is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld voor het opzetten van een cannabisplantage. Allebei moeten ze een werkstraf uitvoeren. De twee bleken niet de enige cannabiskwekers in de straat, want ook buren zetten, los van elkaar, een plantage op.

Tot drie keer toe werd er in een pand in de huizenrij van de Stationsstraat, naast wasserij De Linde, een cannabisplantage opgerold. Drie jaar geleden gebeurde dat een eerste keer in een voormalige winkel aan huisnummer 34. Een tweede keer werd een plantage ontdekt in mei van vorig jaar nadat in een pand aan huisnummer 38 brand uitbrak. Een derde plantage werd kort daarna ontdekt aan huisnummer 36. Hoewel de plantages zich in huizen naast elkaar hadden bevonden, wisten de buren niets van elkaar.

Het bracht het koppel van huisnummer 36 nu voor de rechter. “Wij hadden een loods achter ons huis verhuurd aan een Nederlander”, zeiden S.C. en E.V.. “Dat gebeurde in een zot moment en was niet slim. We stapten in het verhaal door financiële problemen. We kregen elke week tussen de 3.000 en 5.000 euro om de loods ter beschikking te stellen.”

Tegen de tijd dat hun plantage naar aanleiding van een brand bij de buren werd ontdekt, bleek die al sinds september 2107 opgestart. S.C. moet een werkstraf van 200 uitvoeren. Gebeurt dat niet, dan vliegt hij 15 maanden in de cel. E.V. kreeg een werkstraf van 250 uur of 20 maanden cel. Beiden werden ook veroordeeld tot een boete van 8.000 euro, waarvan 7.200 euro met uitstel. Voor beiden werd ook nog eens 10.000 euro verbeurd verklaard. Dat zouden de beklaagden verdiend hebben aan de feiten.