Werkmateriaal gestolen uit magazijn en bestelwagen Kristof Pieters

18 november 2019

Dieven hebben in Stekene op twee plaatsen werkmateriaal gestolen. Zaterdag werd er een inbraak vastgesteld in een magazijn in de Vennestraat. Donderdag werd er ingebroken in een geparkeerde bestelwagen in de Kwakkelstraat. Dieven gingen telkens aan de haal met werkmateriaal.