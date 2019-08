Werkmateriaal gestolen uit geparkeerde bestelwagen Kristof Pieters

26 augustus 2019

17u03 0

In de avond van vrijdag op zaterdag werd er ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Stationsstraat in Kemzeke. Er was ook een inbraakpoging in een tuinhuis in de Kluizenmolenstraat in Sint-Gillis-Waas. Daar werd niets gestolen.