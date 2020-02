Werkmateriaal gestolen uit garage in Nationalestraat Kristof Pieters

06 februari 2020

10u32 0 Stekene Dieven hebben ingebroken in een losstaande garage in de Nationalestraat in Kemzeke. Er werd werkmateriaal gestolen. De diefstal gebeurde tussen zondagavond en woensdagmiddag.

Er werd ook ingebroken in een woning in de Molenbergstraat in Stekene. Hier werd echter niets gestolen op het eerste gezicht. De inbraak werd woensdagnamiddag vastgesteld.