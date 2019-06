Werkmateriaal gestolen uit bestelwagens in Haasdonk en Stekene PKM

14 juni 2019

17u05 0

Zowel in Haasdonk als Stekene zijn dieven op pad geweest om werkmateriaal te stelen uit bestelwagens. Dat gebeurde tijdens de nacht van woensdag op donderdag. In Haasdonk sloegen de dieven toe bij een bestelwagen die in de Zandstraat geparkeerd stond. In Stekene werd werkmateriaal gestolen uit een geparkeerde bestelwagen in de Nieuwstraat.