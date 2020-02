Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen op oprit Kristof Pieters

11u40 0 Stekene In de Voorthoekstraat in Stekene hebben dieven in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond op de oprit van een woning. Er werd werkmateriaal gestolen.

Er werd ook ingebroken in een woning in de Trompstraat in Stekene. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. De inbraak gebeurde tussen maandagnamiddag en donderdagnamiddag. Tot slot was er ook nog een inbraak in een woning in de Sint-Jansteenstraat. Ook hier werd op het eerste gezicht echter niets gestolen. De diefstal gebeurde tussen woensdagmiddag en donderdagnamiddag.