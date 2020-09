Werkmateriaal en visgerief gestolen uit woning Kristof Pieters

24 september 2020

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Hellestraat in Stekene. Er werd een kettingzaag, slijpschijf en visgerief gestolen. De diefstal gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag.