Werken aan waterleiding in Habroeckwijk dinsdag achter de rug: “Heel ongelukkig in deze periode” Joris Vergauwen

17 maart 2020

11u13 0 Stekene Net nu iedereen thuis zit, vinden er in een wijk in Kemzeke werken aan de waterleiding plaats. De Watergroep laat weten dat die werken in de Habroeckwijk dinsdag rond de middag worden afgerond.

Vanuit Kemzeke kwamen er de voorbije dagen berichten van inwoners die niet opgezet waren met geplande werken van De Watergroep. “We zitten met het hele gezin thuis in quarantaine. Dat net nu delen van de gemeente zonder drinkwater worden geplaatst voor 12 uur en dat we nadien ondrinkbaar leidingwater hebben voor drie weken, dat kan er echt niet meer bij.”

Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) heeft intussen contact opgenomen met De Watergroep. “Bij de gemeente was er niks bekend over die werken. Er is nu overleg geweest. Men was daar inderdaad bezig met werken aan de waterleiding. Die werken zijn opgeschort en worden dinsdagvoormiddag afgewerkt. Dat wil zeggen dat er dinsdag rond de middag weer druk op de waterleiding is. Dan moeten de leidingen nog worden gespoeld en moet er gecheckt worden of alles in orde is. Het water kan vervolgens worden gebruikt, maar men raadt aan om het nog te koken voor gebruik.”

Intussen heeft De Watergroep beslist om zulke werken niet meer uit te voeren in de gegeven omstandigheden. Ook Fluvius doet dat niet meer. “Dit zijn werken die al een tijdje bezig waren, maar we hebben er uiteraard op aangedrongen om dit soort werken te stoppen en met prioriteit nu alles op te lossen”, aldus de burgemeester. “Voor de inwoners van Kemzeke zal er geen wateronderbreking meer zijn. Rond 12 uur dinsdag moet alles er achter de rug zijn. De bewoners zouden intussen ook geïnformeerd moeten zijn door De Watergroep. Het is inderdaad heel ongelukkig dat dit net in deze periode gebeurt. Dat beseffen ze bij De Watergroep zelf ook.”