Webshop Juwelenfeest breidt uit naar echte winkel Kristof Pieters

20 december 2019

14u46 1 Stekene Femke De Puysselaer besloot om het twee jaar geleden over een totaal andere boeg te gooien. Ze stopte als ergotherapeute en startte de webshop Juwelenfeest op. De zaak is zo’n groot succes dat er nu ook een echte winkel de deuren heeft geopend. Daar zullen ook regelmatig workshops georganiseerd worden.

“Het idee is gegroeid na de geboorte van mijn tweede kind”, legt Femke uit. “Ik zocht een nieuwe uitdaging waarbij ik van thuis uit zou kunnen werken. Omdat ik altijd al creatief ben bezig geweest, ben ik me in avondonderwijs gaan bijscholen om juwelen te maken. Dat heb ik aangevuld met een cursus om een eigen webshop op te starten.”

‘Juwelenfeest’ is gespecialiseerd in handgemaakte juwelen. “De onderdelen koop ik in maar ik stel ze wel zelf samen tot een uniek geheel”, legt Femke uit. “Vroeger kochten mensen juwelen die een heel leven lang werden gedragen maar tegenwoordig zijn het stukken die vaak gecombineerd worden met kledij. Daarom dat ik graag werk met zilverklei, email, hout of glascabochons. In plaats van één duur stuk kan men voor dezelfde prijs ook vijf juwelen kopen. Daarnaast maak ik ook gepersonaliseerde vlaggenlijnen om bijvoorbeeld een kinderkamer mee op te fleuren.”

Persoonlijk contact belangrijk

Na twee jaar draait ‘Juwelenfeest’ op volle toeren en neemt ook de vraag naar workshops toe. “Ik heb daarom een stukje van mijn woning vrijgemaakt om een winkelruimte in te richten. Op die manier kan ik de professionele activiteiten ook wat meer scheiden van de privé. De webshop draait bijzonder goed maar heeft ook zijn beperkingen. Voor een juweel met een vingerafdruk of een asjuweel is persoonlijk contact toch belangrijk. De winkel is zo polyvalent mogelijk ingericht want ook de workshops vinden er plaats. Een vrijgezellenfeestje, een gezellige middag met vriendinnen, een moeder-dochtermoment of teambuilding met collega’s… een ‘juwelenfeest’ maakt iedereen gelukkig”, lacht Femke.

Info: Juwelenfeest, Sperrestraat 12 9190 Stekene

Website en webshop: http://www.juwelenfeest.be of http://www.facebook.com/juwelenfeest