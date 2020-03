Vzw De Olijf houdt opendeurdag Joris Vergauwen

06 maart 2020

08u15 0 Stekene Op zaterdag 7 maart houdt vzw De Olijf in Stekene een opendeurdag. 25 vrijwilligers zetten er zich wekelijks in voor kansengroepen via voedselondersteuning, ontmoetingsmomenten in het Babbelcafé en uitstappen.

Wie vzw De Olijf beter wil leren kennen, kan er zaterdag tussen 13 en 17 uur terecht. De welzijnsorganisatie geeft er een inkijk in haar werking. “Meer dan één op tien Vlamingen leeft met een armoederisico en Stekene vormt daarop geen uitzondering. In 2016 zijn een aantal vrijwilligers, in samenwerking met het gemeentebestuur en het OCMW van Stekene, daarom gestart met De Olijf. We groeiden uit tot een winkel waar gratis voedselondersteuning wordt aangeboden. Inwoners uit Stekene met een beperkt inkomen, al dan niet tijdelijk of voor langere duur, kunnen bij ons terecht. Wij bieden hen ook een aantal hygiënische producten aan”, schetsen Els, Rita en Roger, die het dagelijks bestuur vormen. “Naast voedselondersteuning zetten we ook in op ontmoeting en het doorbreken van eenzaamheid, via het Babbelcafé. Mensen die geen beroep doen op voedselondersteuning maar zich eenzaam voelen, kunnen daar aan deelnemen.”

De Olijf is afwisselend open op donderdag en zaterdag van 9 tot 13 uur. “Wij ontvangen bezoekers met een kopje koffie. Winkelen gebeurt samen met een vrijwilliger. De voedingswaren zijn afkomstig van onder meer de Voedselbank Oost-Vlaanderen, vzw Voedsaam, Colruyt en Okay in Stekene.”

Info: 0470/94 54 23 of via e-mail naar vzwolijf@gmail.com