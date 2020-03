Vrouwen feestcomité Gemeentebelangen halen stikmachines boven om mondmaskers te maken Joris Vergauwen

17 maart 2020

16u41 0 Stekene Om aan de grote vraag naar mondmaskers te beantwoorden, zijn heel veel mensen zelf aan de slag gegaan. Ook de vrouwen van het feestcomité van Gemeentebelangen in Stekene zetten zich in.

Het feestcomité van Gemeentebelangen in Stekene zet zich normaal elk jaar in voor de organisatie van een groot bal en een brunch, maar deze keer ligt de nood elders. Net zoals heel wat landgenoten wordt er volop werk gemaakt van zelfgemaakte mondmaskers. Dat is ook waar deze vrouwen zich voor inzetten. Met een tiental vrouwen van het feestcomité zijn ze, die dezer dagen druk in de weer zijn met naai- en stikwerk.