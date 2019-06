Vrouw met zware voet krijgt drie maand rijverbod en alle examens na stevige snelheidsovertreding Koen Baten

07 juni 2019

M.H. uit Stekene moest zich vanmorgen verantwoorden voor een stevige snelheidsovertreding op de E34 in Stekene. De vrouw werd betrapt met een snelheid van 177 kilometer per uur op de E34. Politierechter Peter D’hondt kon zijn ogen amper geloven. “Zeker dat de vrouw met de wagen reed”, vroeg hij aan de raadsman. “Dit is geen gedrag voor een vrouw", klinkt het.

De raadsman bevestigde echter dat M. wel degelijk achter het stuur zat, in het verleden zou ze ook al eens veroordeeld zijn voor een te zware voet. De snelheidsovertreding leverde haar nu een geldboete op van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden. Bovendien moet ze slagen in alle examens als ze nog opnieuw achter het stuur wil plaatsnemen.