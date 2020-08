Voor tweede keer gestraft wegens cannabisplantage aan manege: uitbater krijgt twee jaar cel Nele Dooms

14 augustus 2020

14u35 0 Stekene Twee keer een cannabisplantage opzetten op dezelfde locatie? Het levert Herman F., uitbater van manege Pitzenburghoeve in Stekene, een tweede veroordeling op voor de Dendermondse rechtbank. Twee jaar moet hij in de cel. De plantage zat verstopt in een verborgen ruimte in een kelder onder de manege.

Het was geen kleine cannabisplantage die Herman F. er in 2019 op nahield. Die bestond uit meer dan 1.300 weedplanten. Dat er meer gebeurde dan paard rijden aan de Potaardestraat in Stekene, werd eind december ontdekt toen er brand was uitgebroken op het terrein. Toen de brandweer ter plaatse kwam om de vlammen te bestrijden, bleek dat de brand veroorzaakt was door een kortsluiting omdat er met de elektriciteit was geknoeid. Een kabel bleek tot in een verborgen ruimte van een ondergrondse kelder te lopen. Hij leidde naar een grote cannabisplantage.

Effectieve straf

Een oogst had F. met de plantage nog niet gehad. Die zou pas een dikke week na de brand plaatsgevonden hebben, maar ging dus in rook op. Het was bovendien niet de eerste keer dat speurders op precies dezelfde plek een drugsplantage aantroffen. Dat was ook al eens gebeurd in oktober 2015. Toen bestond de plantage uit zo’n 1.500 planten. Herman F. werd er een paar jaar geleden voor veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en 1.200 euro boete.

Deze keer komt hij er niet zo makkelijk vanaf. De rechter legde hem nu een effectieve gevangenisstraf van twee jaar en een effectieve boete van 8.000 euro op. Nochtans had F. zelf zijn betrokkenheid bij de nieuwe plantage altijd ontkend. Volgens hem zat er een Nederlandse kunstenaar achter. “Het enige wat ik weet, is dat ik de ruimte aan hem verhuurde. Wat hij erin uitspookte, wist ik niet”, beweerde de man tijdens zijn proces. “Ik had ook niet geknoeid met de elektriciteit want daar heb ik schrik voor. Ik zou toch geen nieuwe plantage beginnen als ik al eens veroordeeld werd?” Maar de rechter geloofde dat niet.