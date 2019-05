Vlaams Belanger Filip Brusselmans (21), jongste parlementslid ooit, blijft achter controversiële standpunten staan: “Niets tegen transgenders, maar het blijft abnormaal” Kristof Pieters

27 mei 2019

18u42 4 Stekene Hij trad het voorbije jaar pas echt op de voorgrond als organisator van de Mars tegen Marrakesh en mag nu op 21-jarige leeftijd als jongste parlementslid voor het Vlaams Belang gaan zetelen. Net als Dries Van Langenhove komt Filip Brusselmans uit het conservatieve en Vlaams-nationalistisch studentenverbond KVHV. Beide kennen elkaar en delen voor een groot stuk dezelfde ideeën, onder meer over holebi’s en transgenders.

Filip Brusselmans woont in Stekene en studeert in Antwerpen politieke wetenschappen. Hij is daar ook preses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Het voorbije jaar deed hij al heel wat stof opwaaien. Aanleiding was een open brief waarin hij een geslachtsverandering allesbehalve moedig noemde, maar een ‘overgave aan het absurde’. “Veranderen van geslacht kan en zal nooit genormaliseerd worden”, schreef hij. “Wanneer men worstelt met bepaalde gevoelens en/of in de knoop ligt met zijn hormonen, dient men hierbij geholpen te worden door naasten en mensen met een medische kennis, in plaats van aangemoedigd door het halve land.” De brief werd opgesteld naar aanleiding van de beslissing van VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck om voortaan als Bo door het leven te gaan en deed op sociale media heel wat stof opwaaien. Wie zijn mening wel deelde, was onder meer Dries Van Langenhove, aangesloten bij dezelfde studentenvereniging maar dan in Gent.

11.089 voorkeurstemmen

Brusselmans kwam daarna nog eens op de voorgrond, maar dan als organisator van de Mars tegen Marrakesh. Al die mediabelangstelling leverde hem een vierde plek op bij de lijst van het Vlaams Belang voor het Vlaams parlement. Zondag werd hij met 11.089 voorkeurstemmen ook verkozen.

Of hij zijn extreme standpunten rond holebi’s en transgenders nog altijd verdedigt? “Ik zou sommige uitspraken misschien nu iets genuanceerder brengen, maar ik blijf wel achter de kern van mijn boodschap staan”, reageert Brusselmans. “Ik heb niets tegen holebi’s of transgenders, maar wel tegen het mediacircus dat hier tegenwoordig rond opgevoerd wordt. Men doet alsof dit het nieuwe normaal is terwijl het altijd iets abnormaal zal blijven.”

Ingerold

Uit een politiek nest komt Brusselmans niet. “Mijn ouders zijn niet politiek actief. Het engagement is gegroeid op de schoolbanken”, vertelt hij. “Maar het was geen uitgestippeld plan om via mijn studies en de studentenvereniging een politieke loopbaan te beginnen. Ik ben er een beetje ingerold en uiteindelijk gevraagd door het Vlaams Belang.” Op een zitje in het parlement had hij wel gehoopt. “Vanop plaats vier wist ik dat ik een goede kans maakte. Ik had wel niet verwacht dat we zo fors zouden stijgen. Het is een onverhoopt succes geworden. Als enige verkozene uit de regio Waasland voor het Vlaams Belang wacht me een belangrijke taak om de regio te vertegenwoordigen. Vooral de jarenlange wachtlijsten voor sociale woningen zijn iets waarop ik de komende jaren wil hameren. Of dit vanuit de oppositie zal zijn of mee vanuit het beleid, zal de komende dagen of weken blijken.”

In de week zit hij in Antwerpen op kot, maar zijn sociaal leven brengt Brusselmans nog altijd grotendeels door in zijn thuisgemeente. “Ik heb er zwaar campagne gevoerd, niet alleen via sociale media, maar ook met huis-aan-huis bezoeken en het uitdelen van flyers op markten. Ik heb het dus echt wel op eigen kracht gedaan en ben er best wel trots op om nu het jongste parlementslid te zijn. De combinatie met mijn studie zal niet vanzelfsprekend zijn, maar moet normaal gezien wel lukken. Ik ben altijd al iemand geweest die het van de eindsprint moet hebben.”