Vier jaar rijverbod voor achtervolging met 240 kilometer per uur op E34 Koen Baten

29 november 2019

13u31 0 Stekene Een politievoertuig heeft in juni vorig jaar een voertuig na zes kilometer achtervolging aan de kant kunnen zetten nadat de bestuurder duizelingwekkende snelheden haalde. Hij reed met zijn Ford Focus RS met een snelheid van 240 kilometer per uur in plaats van 120 kilometer per uur. “Ik heb geen enkel excuus voor deze snelheid”, aldus beklaagde Mauro S.

De feiten speelden zich af omstreeks 19.30 uur in de richting van Knokke. Genkenaar Mauro S. reed toen met zijn sportwagen op de E34 aan een snelheid boven de 200 kilometer. De politie merkte de man op en probeerde hem bij te houden ,maar slaagden hier met moeite in. Zes kilometer verderop waren de twee rijstroken versperd en moest S. snelheid minderen. Daar konden ze hem intercepteren en even later aan de kant zetten.

De man zijn voertuig, een Ford Focus RS heeft 350 PK en een kostprijs van 45.000 euro. Waarom de man zo hard reed wist hij zelf niet, maar hij heeft wel enorm veel spijt van deze overtreding. “Ik heb sindsdien niet meer zo hard gereden en wil mijn voertuig zelf verkopen", aldus S. Politierechter Peter D’Hondt verklaarde het voertuig echter verbeurd waardoor S. zijn wagen meteen kwijt is. Hij kreeg ook een geldboete van 4.000 euro, vier jaar rijverbod en moet al zijn examens opnieuw afleggen. Hij moet zich ook laten testen of hij ooit nog geschikt is om achter het stuur van een voertuig te kruipen. “De primaten op de weg moeten er uit", besloot de politierechter.