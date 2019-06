Vier gewonden bij aanrijding in de De Stropersstraat Kristof Pieters

24 juni 2019

Bij een ongeval in de De Stropersstraat in Stekene zijn zaterdagavond rond 20 uur vier personen lichtgewond geraakt. Er waren in totaal drie voertuigen bij het ongeval betrokken. Vrijdagavond deed zich ook een ongeval voor ter hoogte van Bosdorp in Stekene. Daar ging het om een aanrijding tussen een motor en een auto. De motorrijder raakte hierbij lichtgewond.