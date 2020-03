Vier buurtinformatienetwerken in Stekene: “Volledige grondgebied is nu gecoverd” Joris Vergauwen

04 maart 2020

07u15 0 Stekene Momenteel zijn er vier buurtinformatienetwerken (BIN) actief in Stekene. Daarmee is het volledige grondgebied van Stekene gecoverd.

Begin vorig jaar werd het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) in Stekene opgericht. Een jaar later waken er vier buurtinformatienetwerken over de gemeente: BIN Stekene Oost/West, BIN Klein-Sinaai, BIN Hellestraat-Koewacht en sinds eind vorig jaar BIN Kemzeke. “Daarmee is het volledige grondgebied van Stekene gecoverd door de buurtinformatienetwerken”, stelt burgemeester Stany De Rechter (GeBe).

Zoals bekend is een buurtinformatienetwerk een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een bepaalde buurt. Buurtbewoners en politie houden elkaar op de hoogte van verdachte handelingen of personen in die buurt, via SMS, mail of whatsapp. “Deze informatie-uitwisseling verhoogt het veiligheidsgevoel, versterkt de sociale samenhang, stimuleert preventie en verbetert de communicatie”, klinkt het.

Burgers die meer te weten willen komen over buurtinformatienetwerken of lid willen worden van één van de vier netwerken in Stekene vinden meer informatie op www.politiewano.be. Ook het aansluitingsformulier is op deze website terug te vinden.

Meer info bij de politiezone Waasland-Noord op 03 376 21 00.