VIDEO. Nieuwe fietsverbinding tussen Kemzeke en Stekene feestelijk geopend Kristof Pieters

29 mei 2019

10u20 0 Stekene Het nieuwe fietspad in de Stekenestraat is feestelijk in gebruik genomen. Zwakke weggebruikers kunnen voortaan op een veilige manier rijden van Kemzeke naar Stekene en omgekeerd.

De nieuwe fietsverbinding werd aangelegd tussen de kruispunten met de Zavelstraat en de Kleine Dauwstraat. De keuze voor de Stekenestraat was niet toevallig want het is één van de meest gebruikte wegen door schoolgaande fietsers in de gemeente. Omdat de straat paalt aan de kmo-zone passeren er ook heel wat vrachtwagens. Aan het project hangt een prijskaartje van meer dan een half miljoen euro. Daarvan werd echter 40% gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen omdat het aansluit op het lange afstandsfietspad op de oude spoorwegbedding.

De werken aan het nieuwe fietspad gingen in september vorig jaar van start. Het dossier liep wel een tijdje vertraging op doordat Natuurpunt zich verzette tegen het traject langsheen het natuurgebied Steengelaag. Dat beroep werd door de natuurvereniging terug ingetrokken waardoor de werken toch konden starten. Tegelijk met de aanleg van een fietspad werden er ook rioleringswerken uitgevoerd.

Bij de opening van de nieuwe fietsverbinding werden alle genodigden getrakteerd op een ijsje.