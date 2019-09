Vernieuwde woonwinkel Morres wil meer beleving aanbieden Kristof Pieters

26 september 2019

17u37 0 Stekene Woonwinkel Morres in Hulst heeft een ingrijpende renovatie achter de rug en is heropend met een totaal nieuw winkelconcept. Morres wil meer beleving aanbieden. Zo kunnen bezoekers voortaan ook een tentoonstelling meepikken.

Vlakbij de grens gelegen heeft Morres in zijn 110-jarig bestaan altijd al veel Vlaamse klanten over de vloer gekregen. Het was daarom Europarlementslid Kris Peeters die samen met Jan-Frans Mulder, burgemeester van Hulst, de vernieuwde winkel mocht openen.

De Morres-site werd 8.000 m2 groter en heeft nu een totale winkeloppervlakte van 41.000 m2. “Dankzij aanzienlijke investeringen hebben we de woonwinkel van de toekomst kunnen realiseren”, zegt CEO Walter van de Griendt. “ Hier vind je voortaan de grootste slaap-, bad-, woontextiel- en verlichtingsafdelingen. We willen een ‘destination’, een bestemming, zijn. Sommige klanten rijden tot anderhalf uur om ons te bezoeken en wij moeten ervoor zorgen dat ze vinden wat ze zoeken. Maar als bestemming willen we ook meer bieden dan een gewone winkel. Je kan hier bijvoorbeeld een tentoonstelling meepikken, genieten van een divers aanbod van animatie en lekker eten met het hele gezin.” Zo kan men momenteel een fototentoonstelling bezoeken van Thijs Wolzak. Die maakte een selectie uit 248 interieurfoto’s die hij voor de krant NRC maakte. Ook werk van Roger Raveel, René Margritte en Herman Brood is te bewonderen.

De meeste aandacht ging uiteraard naar de inrichting van de woonwinkel zelf. “Klanten kunnen meubilair beleven in volledig afgescheiden en ingerichte ruimtes, waardoor ze veel beter kunnen vergelijken”, legt van de Griendt uit.