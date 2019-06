Valse verkopers bieden in naam van Donckers Gereedschappen namaakmachines aan Kristof Pieters

Stekene De bekende speciaalzaak Donckers Gereedschappen uit Kemzeke trekt aan de alarmbel. Oplichters zijn momenteel op pad en bieden in naam van Donckers machines aan op werven en aan aannemers. "Niet alleen hun naamkaartjes maar ook de aangeboden machines zijn namaak", zegt zaakvoerder Cois Donckers. "We distantiëren hier ons uiteraard volledig van en willen iedereen waarschuwen om alert te zijn."

Donckers Gereedschappen is al 28 jaar een gevestigde waarde in de regio en heeft dan ook een groot klantenbestand. Het waren vaste klanten die de zaak informeerden over de fraudeleuze praktijken. “Blijkbaar zijn er oplichters op pad die onder onze naam een bezoek brengen aan werven en bij bedrijven om machines te verkopen”, legt de zaakvoerder uit. “We hebben slechts één vertegenwoordiger en die gaat nooit zomaar bij aannemers aanbellen. Hij heeft een vast klantenbestand. Daarom dat die klanten onraad roken toen er plots iemand onbekend voor de deur stond.”

Donckers heeft intussen via sociale media een oproep gelanceerd om alert te zijn. De speciaalzaak in gereedschappen vraagt ook om beeldmateriaal van deze personen zeker door te geven. “Als we over bewijsmateriaal beschikken, kunnen we dit aan de politie bezorgen. Dit gaat immers om pure oplichting”, benadrukt Cois Donckers. “Het is trouwens niet de eerste keer dat we met dit fenomeen te maken krijgen. Deze valse verkopers laten zelfs naamkaartjes maken met de naam van onze zaak.”

Onbekend aantal slachtoffers

Donckers kreeg al verschillende telefoontjes binnen van deze vreemde bezoeken. “Maar niet iedereen heeft natuurlijk de reflex om ons op de hoogte te brengen. We weten dus niet hoeveel slachtoffers deze oplichters al konden maken. Ze zijn alles actief in de regio want we kregen onder meer al meldingen uit Sint-Pauwels.”

Volgens Donckers kan men het bedrog wel makkelijk herkennen. “Als men dure machines aan een prikje probeert te verkopen, is er meer aan de hand”, legt hij uit. “In het verleden hebben we al gedupeerden over de vloer gekregen die dan om een herstelling kwamen vragen in garantie. Daarbij kwam aan het licht dat de machines namaak waren uit China. Ze kleven er gewoon stickers op van dure kwaliteitsmerken zoals Makita of Dewalt. Soms zie je het meteen dat het om namaak gaat maar we hebben het ook al meegemaakt dat we een Bosch-boormachine naar het bedrijf terugstuurden voor herstelling en dat we daar te horen kregen dat het om namaak ging.”

Donckers zit wel verveeld met de situatie want de bedriegers maken misbruik van de goede naam van de zaak. “We kunnen ons echter alleen maar distantiëren van deze oplichters en mensen waarschuwen. Als er over de prijzen gesjacherd kan worden en men dure machines aan de helft van de eigenlijke waarde aanbiedt, kan je beter de deur terug sluiten en de politie informeren.”