Uitslaande brand vernielt onbewoond huis in Oudestraat Kristof Pieters

07 september 2020

04u01 2 Stekene In de nacht van zondag op maandag heeft een zware brand een woning volledig in de as gelegd in de Oudestraat in Stekene. Het huis was onbewoond. Het gaat mogelijk om brandstichting.



Het vuur werd omstreeks 23.45 uur opgemerkt door een buurtbewoner. De man dacht in eerste instantie dat er een aantal bomen vuur gevat hadden, maar bij aankomst van de opgeroepen brandweer bleek het te gaan om een uitslaande woningbrand. Waarschijnlijk was de brand in de onbewoonde woning al een hele tijd aan de gang vooraleer het vuur werd opgemerkt, want nog voor de brandweer arriveerde stortte het dak en een stuk van de zijgevel in.

Omdat de plaats van de brand op slechts enkele honderden meter van de Nederlandse grens gelegen is, kwam er ook een blusploeg uit het nabij gelegen Nederlandse Koewacht ter plaatse. Na een 20-tal minuten blussen was de brand grotendeels onder controle, maar op drie verschillende plaatsen in de woning bleef het vuur woeden door kapotte gasleidingen die een fornuis en een verwarmingstoestel voeden. Fluvius kwam ter plaatse en kon na een half uur de gastoevoer tot de woning afsluiten waarna ook de resterende brandhaarden geblust konden worden. De schade is aanzienlijk. Er blijven enkel nog enkele zwartgeblakerde muren over van de woning.

Het huis was momenteel niet bewoond maar er stond wel nog een inboedel. De brand wordt als verdacht beschouwd. Er werd een branddeskundige van het parket aangesteld om de oorzaak te achterhalen.