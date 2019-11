Uitslaande brand vernielt loods in Zeshoekstraat, ook asbest vrijgekomen Kristof Pieters

11 november 2019

07u44 34 Stekene In Stekene heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in een loods in de Zeshoekstraat. Die werd gebruikt om aan auto’s en motoren te sleutelen. De loods werd volledig in de as gelegd. Bij de brand kwam ook asbest vrij. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen hoe ernstig de asbestbesmetting is.

Het gebouw waar het vuur woedde, deed vroeger dienst als magazijn van het bedrijf ‘Euro Venster’. Dat bedrijf sloot zo’n 10 jaar geleden de deuren. De loods werd nu gebruikt om aan auto’s en motoren te sleutelen. Er lagen dan ook heel wat brandbare spullen en ook tientallen gasflessen in het gebouw. E brand werd rond 3.45 uur ontdekt. Op dat moment stond de loods al in lichterlaaie. Bij aankomst van de opgeroepen brandweer was het vuur al uitslaand.

Omdat het dak van de loods uit asbesthoudende platen bestond, vroegen de hulpdiensten in de buurt om ramen en deuren gesloten te houden. Burgemeester Stany De Rechter kwam ter plaatse om samen met de politie en brandweerleiding de verdere afhandeling te bespreken. In de loop van de dag zal er bekeken worden hoe ver de asbestbesmetting reikt en hoe ernstig deze is. Er zal ook nog verder gecommuniceerd worden naar alle bewoners die in de verontreinigde zone wonen.