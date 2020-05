Uitslaande brand legt garage in de as, oorzaak wellicht kortsluiting Kristof Pieters

23 mei 2020

01u51 0 Kemzeke In de nacht van vrijdag op zaterdag woedde er een korte maar hevige brand in een houten garage naast een woning in de Vlasrootstraat in Kemzeke.

Buurtbewoners werden omstreeks middernacht gewekt door het geblaf van de hond en gingen poolshoogte nemen. Ze zagen dat de garage naast de woning reeds volledig in lichterlaaie stond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur, dat even hoog oplaaide, gelukkig snel onder controle. Overslag naar de woning zelf kon worden vermeden maar de garage en een houthok werden wel nagenoeg volledig in de as gelegd. De schade is dan ook aanzienlijk. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een kortsluiting.