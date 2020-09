Uitslaande brand in Oudestraat veroorzaakt door kortsluiting Kristof Pieters

09 september 2020

10u28 0 Stekene Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de uitslaande brand die in de nacht van zondag op maandag een woning volledig in de as legde in de Oudestraat in Stekene. Volgens de branddeskundige ligt een kortsluiting aan de droogkast aan de basis.

Omdat er niemand in de woning aanwezig was, werd het vuur pas laat opgemerkt. Van het huis bleven na de bluswerken slechts enkele zwartgeblakerde muren over. Er was niemand gedomicilieerd maar het pand was wel bemeubeld en werd gebruikt als weekendverblijf. Door de ravage was de oorzaak aanvankelijk moeilijk te achterhalen. Er werd daarom een branddeskundige aangesteld. Er blijkt echter geen sprake van kwaad opzet. Het vuur is ontstaan door een kortsluiting aan een droogkast.