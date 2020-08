Uitbater manège leert lesje niet: tweede keer voor rechter wegens cannabisplantage op zelfde plaats Nele Dooms

06 augustus 2020

17u31 0 Stekene Meer dan 1.300 weedplanten telde de cannabisplantage die eind december 2019 onder manege Pitzenburghoeve in Stekene ontdekt werd. Uitbater Herman F. moest er zich donderdag voor verantwoorden voor de Dendermondse rechter. En dat was niet de eerste keer. Een paar jaar geleden werd hij al eens veroordeeld voor een plantage... op dezelfde plek. Deze keer hangt hem 37 maanden cel boven het hoofd.

Manege Pitzenburghoeve bevindt zich in de Potaardestraat in Stekene. Dat er echter meer gebeurde dan met paarden rijden, kwam aan het licht op 30 december 2019. Die nacht brak er brand uit in de technische ruimte van het domein. Enkele luide knallen alarmeerden de buren, die de hulpdiensten belden. De brandweer kwam ter plaatse, maar ontdekte naast vlammen nog iets anders. De brand bleek veroorzaakt te zijn door een kortsluiting omdat er met de elektriciteit was geknoeid. “Een kabel bleek tot in een kelder ondergronds te lopen, tot in een verborgen ruimte”, schetste de openbaar aanklager donderdag tijdens het proces. “Daar bleek zich een grote cannabisplantage te bevinden, goed voor liefst 1.386 planten.”

Opmerkelijk: het was niet de eerste keer dat speurders op precies dezelfde plek een drugsplantage aantroffen. Dat was ook al eens gebeurd in oktober 2015. Toen bestond de plantage uit zo’n 1.500 planten. Herman F. werd daar een paar jaar geleden voor veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een geldboete van elk 1.200 euro. Zijn partner kreeg dezelfde straf en twee Nederlanders die in de plantage aan de slag waren, kregen toen twintig maanden cel met uitstel en 1.200 euro boete.

Deze keer vorderde de openbaar aanklager een celstraf van 37 maanden cel en 8.000 euro boete. Een verbeurdverklaring werd niet gevraagd, want er was nog niet geoogst geweest op de plantage en dus had F. er ook nog niets aan verdiend. Een oogst zou pas een dikke week na de brand plaatsgevonden hebben, maar zover kwam het dus niet. Wel is de openbaar aanklager overtuigd van de betrokkenheid van F. bij de cannabiskweek.

Ik weet alleen dat ik de ruimte verhuurde aan Frans, een kunstenaar uit Nederland. Ik had die eens ontmoet in een café. Toeval eigenlijk, want ik ga eigenlijk bijna nooit op café. Voor de rest wist ik van niets Beklaagde Herman F.

Zelf spreekt F. dat tegen. “Ik weet alleen dat ik de ruimte verhuurde aan Frans, een kunstenaar uit Nederland”, beweerde hij tijdens zijn proces. “Ik had die eens ontmoet in een café. Toeval eigenlijk, want ik ga eigenlijk bijna nooit op café. Voor de rest wist ik van niets. Ook van het geknoei met de elektriciteit om af te tappen voor de meter was ik niet op de hoogte. Ik zou die werken nooit zelf kunnen uitvoeren hebben, want ik heb schrik van elektriciteit. Ik was mijn eerste veroordeling nog aan het verwerken, waarom zou ik dan opnieuw een plantage opzetten.”

De rechter velt vonnis op 14 augustus.