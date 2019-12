Twee voetgangsters aangereden in Dorpsstraat, één vrouw zwaargewond Kristof Pieters

05 december 2019

In de Dorpsstraat in Stekene kwam een auto woensdag in aanrijding met twee voetgangsters. Eén van de vrouwen raakte zwaargewond. De andere raakte lichtgewond. Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde woensdag omstreeks 15.18 uur.