Twee cannabisplantages ontdekt in Dorpsstraat en Heirweg – drie verdachten van Nederlandse nationaliteit aangehouden Kristof Pieters

30 oktober 2019

16u45 6 Stekene De politie van de zone Waasland-Noord heeft op korte tijd twee cannabisplantages opgerold in Stekene. In de Dorpsstraat werd een plantage ontdekt met ruim 800 plantjes. Eerder werd ook al een professionele installatie aangetroffen aan de Heirweg. Daar waren 500 planten in ondergebracht. Drie verdachten zijn aangehouden.

De plantage in de Dorpsstraat werd afgelopen vrijdag door de recherchedienst van de politie Waasland-Noord ontdekt. Woensdag werd de plantage ontmanteld door agenten en de civiele bescherming. Die operatie had heel wat bekijks want de plantage bevond zich knal in het centrum van de gemeente. In een smalle rijwoning naast een pizza- en pitabar was een professionele plantage ingericht met ruim 800 cannabisplanten. De verdachte, een 35-jarige man van Nederlandse nationaliteit, werd op vraag van het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde. Die bevestigde zijn aanhouding. De buren reageerden verbaasd op de vondst. “We hadden eigenlijk nooit iets verdacht gezien. Het is wel opmerkelijk dat men in zo’n drukke centrumstraat vol winkels een cannabisplantage op poten heeft kunnen zetten zonder dat iemand iets in de gaten had.”

Civiele bescherming

De civiele bescherming kwam woensdag met een drietal wagens een container ter plaatse voor de ontmanteling van de plantage.

Het is al de tweede keer op korte tijd dat de politie een cannabisplantage ontdekt in Stekene. Op 14 oktober troffen speurders op de Heirweg in Stekene ook al een professioneel ingerichte plantage aan met een capaciteit van 500 cannabisplanten. In dit onderzoek werden door de onderzoeksrechter in Dendermonde twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 37-jarige man van Nederlandse nationaliteit en van Turkse origine en een 49-jarige man van Nederlandse nationaliteit.

Het valt dus wel op dat Nederlandse drugskwekers steeds vaker de grens oversteken om plantages op te richten.