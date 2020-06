Tuin- en werkmateriaal gestolen Kristof Pieters

08 juni 2020

19u23 0 Stekene/Sint-Gillis-Waas In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ingebroken in een tuinhuis in de Stekenestraat in Stekene. Dieven gingen aan de haal met tuinmateriaal.

In de Donkerstraat in Sint-Gillis-Waas hebben dieven dan weer ingebroken in een geparkeerde bestelwagen. Er werd werkmateriaal gestolen. De diefstal werd zaterdagvoormiddag vastgesteld.