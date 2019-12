Ticketverkoop voor nieuw programma Amelberga start begin januari Kristof Pieters

22 december 2019

20u00 3 Stekene Op maandag 6 januari start de ticketverkoop voor het nieuwe voorjaarsprogramma van Amelberga in Stekene. “Het programma voor komend voorjaar ziet er veelbelovend uit. We slaagden erin enkele bekende namen zoals Paul Michiels, Michael van Peel, Annick Ruyts, Ruben Van Gucht, Nigel Williams en Lien Van de Kelder te strikken”, zegt schepen van Cultuur Gunter Van Campenhout trots.

Tickets voor de voorstellingen kunnen bij de Cultuurdienst in het gemeentehuis en ook online, via http://www.stekene.be, aangekocht worden. Ook het volledige aanbod is daar te raadplegen. De voorstellingen vinden plaats in Amelberga in de Polenlaan in Stekene Stekene. Bestel tijdig tickets, want de plaatsen zijn beperkt.