Thuisverpleegkundige Cindy krijgt telefoon van koningin Mathilde: “Ze is oprecht begaan met de zorgsector en de patiënten” Kristof Pieters en Joris Vergauwen

10 april 2020

18u54 3 Stekene Een hart onder de riem krijgen doet altijd deugd maar als dat van onze koningin komt, is het nog nét iets specialer. Thuisverpleegkundige Cindy Apers werd tijdens haar ronde bij COVID 19-patiënten opgebeld door koningin Mathilde. “De eerste minuten waren wat onwennig maar het werd uiteindelijk een warm gesprek. De koningin toonde zich heel bezorgd. Ze drukte me ook op het hart om ook nog wat tijd vrij te maken voor mezelf en mijn gezin.”

Cindy Apers uit Stekene is sinds 1998 aan de slag bij het Wit-Gele Kruis waar ze deel uitmaakt van een team voor gespecialiseerde zorg. Sinds de uitbraak van het coronavirus is ze sinds 1 april in heel onze provincie op pad en verzorgt ze uitsluitend nog COVID 19-patiënten. “We willen immers niet het risico lopen dat we het virus van de ene op de andere patiënt zouden overdragen”, legt ze uit.

Koningin Mathilde belde haar afgelopen donderdag op tijdens een bezoek aan een patiënt in Lebbeke. “Het was natuurlijk op voorhand aangekondigd want anders zou het wel erg hard schrikken zijn”, lacht ze. “De eerste minuten waren een beetje onwennig maar daarna werd het erg gemoedelijk. De koningin is zeer begaan met de zorgsector. Ze vroeg of we voldoende beschermingskledij en mondmaskers hebben. Ze toonde echter ook interesse in mijn persoonlijke situatie en de combinatie van mijn job met mijn gezin.”

Mentaal zwaar

Die combinatie is inderdaad niet te onderschatten. “Vooral mentaal weegt het enorm zwaar door”, geeft Cindy toe. “Aangezien ik de hele dag door in contact kom met besmette patiënten, heb ik toch een buffer ingebouwd met mijn gezin. Ik knuffel mijn kinderen niet langer en probeer wat afstand te houden. Verder gebruik ik een aparte badkamer en laat ik mijn schoenen buiten staan. De gsm ontsmet ik elke dag, hoewel ik die niet mee naar binnen neem bij patiënten. Het zijn dus heel veel te volgen handelingen en procedures. Dat maakt dat je continu erg alert moet zijn.”

Cindy verzorgt elke dag een twintigtal patiënten. “Dat gaat van mensen met een lichte keelpijn tot patiënten met zware symptomen. Omdat ze in isolatie zitten, ben ik ook een klankbord voor hen, zeker mensen die alleen thuis zitten. Bij koppels zijn meestal beide partners besmet.”

Extra boost

Cindy doet haar job nog altijd even graag maar ze erkent wel dat ze dit werk niet zo lang zou kunnen volhouden. “Het doet daarom enorm deugd dat we zoveel steun krijgen, ook van de koningin. Ze heeft me nog veel moed gewenst en gezegd dat ze enorm veel respect heeft voor ons werk. Uiteindelijk hebben we zo’n twintig minuten aan de lijn gehangen en heeft ze ook nog wat vragen gesteld aan de patiënt. Afsluitend gaf ze me nog het advies om zeker ook goed voor mezelf te zorgen en voor mijn gezin en voldoende tijd te nemen om te recupereren. De koningin toonde zich oprecht bezorgd. Het geeft je toch een boost en extra kracht om het dagelijkse gevecht tegen het coronavirus verder te zetten.”